«Манчестер Сити» крупно уступил «Тоттенхэму» и потерпел пятое поражение подряд

«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» в матче 12-го тура АПЛ — 0:4.

Дублем отметился полузащитник лондонцев Джеймс Мэддисон. Он отличился на 13-й и 20-й минутах. Еще один мяч на 53-й минуте забил Педро Порро. Окончательный счет на 90+3-й минуте установил Бреннан Джонсон.

«Тоттенхэм» (19 очков) поднялся на шестое место в АПЛ. «Манчестер Сити» (23) потерпел пятое поражение кряду во всех турнирах и остается вторым в турнирной таблице.