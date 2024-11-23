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Сегодня, 22:26

«Манчестер Сити» крупно уступил «Тоттенхэму» и потерпел пятое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джеймс Мэддисон (слева) и Илкай Гюндоган.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» в матче 12-го тура АПЛ — 0:4.

Дублем отметился полузащитник лондонцев Джеймс Мэддисон. Он отличился на 13-й и 20-й минутах. Еще один мяч на 53-й минуте забил Педро Порро. Окончательный счет на 90+3-й минуте установил Бреннан Джонсон.

«Тоттенхэм» (19 очков) поднялся на шестое место в АПЛ. «Манчестер Сити» (23) потерпел пятое поражение кряду во всех турнирах и остается вторым в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
23 нояб, 20:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:4
Тоттенхэм Хотспур

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Матч «Астон Виллы» и «Кристал Пэлас» в АПЛ завершился ничьей

Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл 5 матчей подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
10
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
19
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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23.11 15:30
Лестер – Челси
 1 : 2
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 3 : 0
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 2 : 2
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 1 : 2
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 0 : 0
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 4
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 0 : 4
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Кристиан Нергор

Кристиан Нергор

Брентфорд

 10 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 10 1 2
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