«Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом». Команда Гвардьолы проигрывала 0:2 после первого тайма

«Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

В конце первого тайма «шпоры» забили два гола и ушли на перерыв ведя в счете 2:0. Забитыми мячами отметились Деян Кулушевски и Эмерсон Роял.

В начале второго тайма «Сити» отыгрался за две минуты благодаря голам Хулиана Альвареса и Эрлина Холанна. Затем Рияд Марез оформил дубль и принес команде победу.

«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.