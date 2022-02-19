«Манчестер Сити» дома проиграл «Тоттенхэму», Кейн сделал дубль

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (2:3) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

На четвертой минуте гости открыли счет. Отличился Деян Кулушевски. Это его первый гол за новую команду. Илкай Гюндоган на 33-й минуте сравнял результат.

На 59-й минуте «шпор» вывел вперед Харри Кейн. После этого он забил еще раз, но гол был отменен после консультации с ВАР. В концовке игры Рияд Махрез восстановил равновесие, но Кейн успел забить еще один гол, который на этот раз был засчитан.

«Шпоры» набрали 39 очков. Команда занимает седьмое место в чемпионате Англии. У «Манчестер Сити» 63 очка, команда осталась на первой позиции.