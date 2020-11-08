«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем»

«Манчестер Сити» в матче 8-го чемпионата Англии сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом (1:1).

На гол Мохамеда Салаха манкунианцы ответили точным ударом Габриэла Жезуса.

После этого матча «Сити» с 12 очками занимает 11-е место в АПЛ, «Ливерпуль» с 17 очками — на третьей строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:1 (1:1)

Голы: Салах, 13 — с пенальти (0:1). Габриэл Жезус, 31 (1:1).

Нереализованный пенальти: Де Брейне, 42 (мимо)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Де Брейне, Эрнандес, Гюндоган, Торрес (Бернарду Силва, 61), Габриэл Жезус, Стерлинг.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд (Милнер, 63), Гомес, Матип, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Жота, Мане, Роберту Фирмину (Шачири, 59), Салах.

Предупреждения: Матип, 46. Стерлинг, 61. Ляпорт, 79. Уокер, 90+3.

Судья: Поусон (Англия).

8 ноября. Манчестер. Стадион «Этихад».