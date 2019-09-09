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«Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, потратившим на своих игроков более миллиарда евро

14:30
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  1. CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов согласно сумме, которую они потратили на трансферы игроков нынешнего состава.

    На первом месте в рейтинге «Манчестер Сити». Английский клуб стал первым в истории, который потратил более миллиарда евро на футболистов. Общая сумма составила миллиард и 14 миллионов евро. На втором месте «ПСЖ» (913 миллионов), на третьем — «Реал» (902 миллиона).

    Рейтинг CIES Football Observatory

    Топ-10

    1. «Манчестер Сити» (Англия) — 1 миллиард 14 миллионов евро

    2. «ПСЖ» (Франция) — 913 миллионов

    3. «Реал» (Испания) — 902

    4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 751

    5. «Ювентус» (Италия) — 719

    6. «Барселона» (Испания) — 697

    7. «Ливерпуль» (Англия) — 639

    8. «Челси» (Англия) — 561

    9. «Атлетико» (Испания) — 550

    10. «Арсенал» (Англия) — 498

    Полностью рейтинг можно посмотреть здесь. В нем указаны исключительно клубы из топ-5 европейских лиг.

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