«Манчестер Сити» стал первой командой за 57 лет не пропустившей голов на пути к финалу Кубка Англии

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, не пропустив ни одного гола на пути к финалу.

22 марта команда в полуфинале турнира обыграла «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Как сообщает Opta, «Сити» стал первой командой с сезона-1965/66, которой удалось не пропустить голов на пути к матчу за трофей Кубка Англии.

В сезоне-1965/66 это смог сделать «Эвертон», который в финале обыграл «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 3:2.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем матча «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».