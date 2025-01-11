«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Солфорду» в матче Кубка Англии

«Манчестер Сити» дома разгромил клуб третьего дивизиона «Солфорд» в матче третьего раунда Кубка Англии со счетом 8:0.

У «горожан» хет-трик оформил Джеймс Макэйти, дублем отметился Жереми Доку, на счету которого также две результативные передачи. По одному голу забили Нико О`Райлли, Дивин Мубама и Джек Грилиш, отличившийся двумя результативными пасами.

В параллельной игре «Лидс» дома победил «Харрогейт» — 1:0. Гол забил Ларджи Рамазани.

Соперники «Манчестер Сити» и «Лидса» в четвертом раунде Кубка Англии станут известны после жеребьевки.