«Манчестер Сити» обыграл «Солфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
«Манчестер Сити» победил «Солфорд» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 2:0.
«Горожане» открыли счет благодаря автоголу Алфи Доррингтона на 6-й минуте. На 81-й минуте преимущество «Сити» удвоил Марк Гехи, забивший дебютный гол за клуб.
Команда Хосепа Гвардиолы одержала четвертую победу подряд во всех турнирах и вышла в 1/8 финала Кубка Англии.
Источник: Сетка Кубка Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Халл Сити
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
2
|Челси
|2
|2
|0
|0
|7-5
|6
|
3
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Ипсвич
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
10
|Брайтон
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
11
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
12
|Сандерленд
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Нот. Форест
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Ковентри
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
17
|Фулхэм
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
19
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
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38 тур
|28.08
|22:00
|Кр. Пэлас – Ман. Сити
|1 : 4
|29.08
|14:30
|Ливерпуль – Нот. Форест
|2 : 2
|29.08
|17:00
|Борнмут – Эвертон
|1 : 1
|29.08
|17:00
|Ковентри – Халл Сити
|0 : 1
|29.08
|19:30
|Тоттенхэм – Ньюкасл
|0 : 2
|30.08
|16:00
|Челси – Брайтон
|4 : 3
|30.08
|16:00
|Лидс – Брентфорд
|1 : 1
|30.08
|16:00
|Сандерленд – Фулхэм
|1 : 0
|30.08
|18:30
|МЮ – Ипсвич
|5 : 2
|31.08
|22:00
|Астон Вилла – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|3
|
|
Джек Хиншелвуд
Брайтон
|2
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|П
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|2
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|2
|0
|2
|
|
Виталий Янельт
Брентфорд
|2
|0
|2
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