«Манчестер Сити» обыграл «Солфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» победил «Солфорд» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 2:0.

«Горожане» открыли счет благодаря автоголу Алфи Доррингтона на 6-й минуте. На 81-й минуте преимущество «Сити» удвоил Марк Гехи, забивший дебютный гол за клуб.

Команда Хосепа Гвардиолы одержала четвертую победу подряд во всех турнирах и вышла в 1/8 финала Кубка Англии.