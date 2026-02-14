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«Манчестер Сити» обыграл «Солфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Getty Images

«Манчестер Сити» победил «Солфорд» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 2:0.

«Горожане» открыли счет благодаря автоголу Алфи Доррингтона на 6-й минуте. На 81-й минуте преимущество «Сити» удвоил Марк Гехи, забивший дебютный гол за клуб.

Команда Хосепа Гвардиолы одержала четвертую победу подряд во всех турнирах и вышла в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала.
14 февраля, 18:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Солфорд

Источник: Сетка Кубка Англии
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ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Халл Сити 2 2 0 0 3-0 6
2
 Челси 2 2 0 0 7-5 6
3
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-2 6
4
 Брентфорд 2 1 1 0 4-1 4
5
 Лидс 2 1 1 0 2-1 4
6
 Ньюкасл 2 1 1 0 4-2 4
7
 Эвертон 2 1 1 0 3-1 4
8
 МЮ 2 1 0 1 5-4 3
9
 Ипсвич 2 1 0 1 4-6 3
10
 Брайтон 2 1 0 1 7-4 3
11
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
12
 Сандерленд 2 1 0 1 2-2 3
13
 Ливерпуль 2 0 2 0 4-4 2
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-3 1
15
 Нот. Форест 2 0 1 1 2-3 1
16
 Ковентри 2 0 0 2 0-4 0
17
 Фулхэм 2 0 0 2 2-4 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
19
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-6 0
20
 Тоттенхэм 2 0 0 2 0-5 0
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38 тур
28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити 1 : 4
29.08 14:30 Ливерпуль – Нот. Форест 2 : 2
29.08 17:00 Борнмут – Эвертон 1 : 1
29.08 17:00 Ковентри – Халл Сити 0 : 1
29.08 19:30 Тоттенхэм – Ньюкасл 0 : 2
30.08 16:00 Челси – Брайтон 4 : 3
30.08 16:00 Лидс – Брентфорд 1 : 1
30.08 16:00 Сандерленд – Фулхэм 1 : 0
30.08 18:30 МЮ – Ипсвич 5 : 2
31.08 22:00 Астон Вилла – Арсенал - : -
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ЖК
Г
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 3
Джек Хиншелвуд
Джек Хиншелвуд

Брайтон

 2
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 2
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 2
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 2
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 1 1 1
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 2 0 2
Виталий Янельт
Виталий Янельт

Брентфорд

 2 0 2
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