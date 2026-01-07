«Манчестер Сити» согласовал трансфер Семеньо из «Борнмута»

Нападающий Антуан Семеньо перейдет из «Борнмута» в «Манчестер Сити», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы согласовали переход 26-летнего африканца и подписали документы. За трансфер игрока сборной Ганы «Сити» заплатит 65 миллионов фунтов стерлингов.

В четверг игрок пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочный контракт.

В этом сезоне Семеньо забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи в 19 матчах АПЛ.