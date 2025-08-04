«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с Диашем
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает The Athletic.
По информации источника, стороны уже согласовали продление соглашения. Действующий договор 28-летнего португальца с «горожанами» истекает летом 2027 года.
Диаш выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. Он провел 222 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 65 миллионов евро.
Новости