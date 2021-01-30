«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» и продолжает лидировать в АПЛ

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч забил Габриэл Жезус. «Сити» набрал 44 очка и занимает первое место. У «Шеффилд Юнайтед» восемь очков и последнее, 20-е место.

В параллельных матчах «Вест Бромвич» и «Фулхэм» сыграли вничью (2:2), а «Кристал Пэлас» победил «Вулверхэмптон» (1:0)

Чемпионат Англии. Премьер-лига

21-й тур

«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (1:0)

Гол: Габриэл Жезус, 9.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Ляпорт, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Фоуден, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Торрес (Эрнандес, 90).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем (Шарп, 78), Иган, Ампаду, Болдок, Богл, Флек, Норвуд, Ландстрем, Берк (Макберни, 78), Брюстер (Макголдрик, 62).

Предупреждения: Норвуд, 24. Болдок, 82. Иган, 84.

Судья: Кут.

30 января. Манчестер. Стадион «Этихад».

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 1:0 (0:0)

Гол: Эзе, 60.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн (Уорд, 85), Маккарти (Ридевалд, 46), Куяте, Миливоевич, Эзе, Айю, Заа, Батшуайи (Таунсенд, 79).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Килман, Хувер (Траоре, 63), Жоау Моутинью (Силва, 78), Дендонкер, Виллиан Жозе, Поденсе (Витинья, 68), Педру Нету.

Предупреждения: Килман, 84. Заа, 90. Коади, 90.

Судья: Хупер.

30 января. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

«Вест Бромвич» — «Фулхэм» — 2:2 (0:1)

Голы: Б.Рид, 10 (0:1). Бартли, 47 (1:1). Перейра, 66 (2:1). Иван Кавалейру, 77 (2:2).

«Вест Бромвич»: Джонстон, Гиббс, Бартли, Аджайи, Ферлонг, О`Ши (Грант, 24), Ливермор (Филлипс, 83), Галлахер, Снодграсс, К.Робинсон (Диань, 46), Перейра.

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна (Тете, 81), Адарабиойо, Э.Робинсон, Лемина (Х.Рид, 72), Лофтус-Чик, Замбо Ангисса, Митрович, Б.Рид (Иван Кавалейру, 72), Лукман.

Предупреждение: Бартли, 75.

Судья: Тэйлор.

30 января. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».