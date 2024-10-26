Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»

«Манчестер Сити» на домашнем побед обыграл «Саутгемптон» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

Единственный мяч в игре забил нападающий Эрлин Холанн.

«Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Саутгемптон» располагается на 19-й строчке с 1 баллом.

В другом матче «Брентфорд» победил «Ипсвич» (4:3) и поднялся на 9-е место в таблице АПЛ (13 очков). «Ипсвич» пока не выиграл ни одного матча в этом сезоне чемпионата страны и находится на 17-й строчке с 4 баллами.