Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:02

Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлин Холанн празднует забитый гол в матче АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» (1:0). 26 октября 2024.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на домашнем побед обыграл «Саутгемптон» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

Единственный мяч в игре забил нападающий Эрлин Холанн.

«Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Саутгемптон» располагается на 19-й строчке с 1 баллом.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
26 окт, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:0
Саутгемптон

В другом матче «Брентфорд» победил «Ипсвич» (4:3) и поднялся на 9-е место в таблице АПЛ (13 очков). «Ипсвич» пока не выиграл ни одного матча в этом сезоне чемпионата страны и находится на 17-й строчке с 4 баллами.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
26 окт, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
4:3
Ипсвич

Источник: Таблица АПЛ
ФК Брентфорд
ФК Ипсвич Таун
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
Читайте также
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Африканскую многодневку «Тур дю Фасо» исключили из календаря UCI из-за допуска российских велогонщиков
Текслер поручил провести рейды после убийства женщины-таксиста в Челябинской области
Стало известно об отражении ПВО Ирана большей части ударов Израиля
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Василий Пельмень не смог стать чемпионом лиги Power Slap по пощечинам
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Астон Вилла — Борнмут, Брайтон — Вулверхэмптон: результаты матчей АПЛ 26 октября 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
3
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
4
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
5
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
6
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
7
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
8
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
11
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
12
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
13
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
14
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
18
 Кр. Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 1 : 3
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 1 : 1
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 4 : 3
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 2 : 2
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 1 : 0
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 - : -
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости