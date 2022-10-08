«Манчестер Сити» с крупным счетом победил «Саутгемптон», Холанн забил очередной гол

«Манчестер Сити» с крупным счетом победил «Саутгемптон» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 4:0.

Очередной гол в составе «горожан» забил нападающий Эрлин Холанн.

Также голами в этой встрече отметились защитник Жоау Канселу, а также полузащитники Фил Фоден и Рияд Махрех.

«Сити» набрал 23 очка и опередил «Арсенал» (21 очко) в турнирной таблице, но у лондонцев есть матч в запасе.