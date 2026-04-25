«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: онлайн трансляция матча Кубка Англии

«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграют в Кубке Англии 25 апреля

«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграют в полуфинале Кубка Англии в субботу, 25 апреля. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.15 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: трансляция матча Кубка Англии в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» можно в нашем матч-центре.

Кубок Англии. 1/2 финала.

25 апреля, 19:15. Уэмбли (Лондон)

Официальных трансляций матчей национальных турниров с участием клубов АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги и кубков в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии обыграл «Ливерпуль» (4:0). «Саутгемптон» на предыдущей стадии обыграл «Арсенал» (2:1).

Финал Кубка Англии-2025/26 состоится в субботу, 16 мая, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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