«Манчестер Сити» дома не сумел обыграть «Саутгемптон»
«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли вничью (0:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.
«Сити» набрал десять очков и занимает второе место в АПЛ. С 13-ю очками лидирует «Ливерпуль». У «святых» четыре очка и 15-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 0:0
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Фернандинью (Де Брейне, 65), Гюндоган, Бернарду Силва (Фоден, 72), Стерлинг, Грилиш, Габриэл Жезус (Махрез, 68).
«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс (Салису, 37), Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Ливраменто (Перро, 86), Редмонд, Эль-Юнусси, Армстронг, Адамс (Бройя, 68).
Предупреждения: Уокер-Питерс, 52. Ливраменто, 84.
Судья: Мосс.
18 сентября. Манчестер. Стадион «Этихад».
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