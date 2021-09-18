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«Манчестер Сити» дома не сумел обыграть «Саутгемптон»

18:55
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«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли вничью (0:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.

«Сити» набрал десять очков и занимает второе место в АПЛ. С 13-ю очками лидирует «Ливерпуль». У «святых» четыре очка и 15-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 0:0

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Фернандинью (Де Брейне, 65), Гюндоган, Бернарду Силва (Фоден, 72), Стерлинг, Грилиш, Габриэл Жезус (Махрез, 68).

«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс (Салису, 37), Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Ливраменто (Перро, 86), Редмонд, Эль-Юнусси, Армстронг, Адамс (Бройя, 68).

Предупреждения: Уокер-Питерс, 52. Ливраменто, 84.

Судья: Мосс.

18 сентября. Манчестер. Стадион «Этихад».

Манчестер Сити — Саутгемптон

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Евгений Петров все материалы автора

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