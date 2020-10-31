«Манчестер Сити» с минимальным счетом одолел «Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» принимал на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Автором единственного мяча стал защитник «горожан» Кайл Уокер.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
7-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:1)
Гол: Уокер, 28.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Лоу (Макголдрик, 82), Ампаду (Норвуд, 65), Болдок, Берге, Осборн (Ландстрем, 56), Макберни, Брюстер.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне, Эрнандес, Стерлинг, Махрез (Гюндоган, 85), Бернарду Силва, Торрес (Фоуден, 81).
Судья: Оливер (Англия).
31 октября. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/