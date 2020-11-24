«Манчестер Сити» разработал 10-летний план для карьеры Месси

«Манчестер Сити» разработал специальный 10-летний план по извлечению максимальной пользы из потенциального перехода в клуб нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает The Times.

Ожидается, что «Сити» предпримет попытку подписания контракта с 33-летним аргентинцем в следующем году. Как отмечается, форвард мог перейти в английский клуб еще этим летом. Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом и вступил в конфликт с руководством, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Добавим, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» принял решение отказаться от планов приобрести у «Барселоны» Месси.

По нформации The Times, Руководители компании City Football Group, куда входят в общей сложности 10 клубов, включая «Манчестер Сити», готовы предложить Месси варианты продолжения карьеры и после ухода из «Сити». В частности, речь идет о клубах США («Нью-Йорк Сити»), Японии («Иокогама Маринос») или Австралии («Мельбурн Сити»).

Кроме того, в «Сити» могут предложить Месси должность амбассадора после завершении карьеры. Весь проект рассчитан на 10 лет.