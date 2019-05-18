"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" в финале Кубка Англии и выиграл третий трофей в сезоне

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии. В финальном матче "горожане" обыграли "Уотфорд" со счетом 6:0.

В составе "Сити" хет-трик оформил нападающий Рахим Стерлинг, по разу отличились полузащитники Давид Сильва и Кевин Де Брейне, а также форвард Габриэл Жезус​.

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии в шестой раз в своей истории.

В сезоне 2018/19 гг. подопечные Хосепа Гвардьолы выиграли три трофея: чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги. "Сити" стал первым английским клубом, который выиграл три внутренних трофея за один сезон.

Кубок Англии

Финал

"Манчестер Сити" – "Уотфорд" – 6:0 (2:0)

Голы: Сильва, 26 (1:0). Стерлинг, 38 (2:0). Де Брейне, 61 (3:0). Габриэл Жезус, 68 (4:0). Стерлинг, 81 (5:0). Стерлинг, 87 (6:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Компани, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган (Сане, 73), Сильва (Стоунс, 79), Махрез (Де Брейне, 55), Габриэл Жезус, Стерлинг.

"Уотфорд": Гомес, Кико Фемения, Каткарт, Мариаппа, Холевас, Хьюз (Клеверли, 73), Капуэ, Дукуре, Перейра (Саксесс, 66), Дини, Деулофеу (Грэй, 66).

Предупреждения: Дукуре, 22. Сильва, 60. Кико Фемения, 80.

Судья: Френд (Англия).

18 мая. Лондон. Стадион "Уэмбли".