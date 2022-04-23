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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд». Покер на счету Жезуса

Читать «СЭ» в
Габриэл Жезус.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч закончился со счетом 5:1.

Нападающий «горожан» Габриэл Жезус оформил покер. Также у «Сити» отличился Родри. У гостей забил Хассан Камара.

«Манчестер Сити» с 80 очками оторвался в турнирной таблице АПЛ от «Ливерпуля», у которого 76 очков и матч в запасе.

«Ньюкасл» в гостях обыграл «Норвич» со счетом 3:0. Дубль на счет Жоэлитона, еще один гол забил Бруно Гимараэш. «Сороки» поднялись на девятое место в АПЛ с 43 очками после 34 туров. «Норвич» — последний с 21 очком после 33 матчей.

«Лестер» и «Астон Вилла» сыграли вничью — 0:0. «Лисы» опустились на 10-е место, имея 42 очка после 32 матчей. «Астон Вилла» — 15-е с 37 очками.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
23 апр, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:1
Уотфорд
Голы
Габриэл Жезус, 4 (1:0), Габриэл Жезус, 23 (2:0), Камара, 28 (2:1), Эрнандес, 34 (3:1), Габриэл Жезус, 49 (4:1), Габриэл Жезус, 53 (5:1)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Зинченко Ляпорт (Аке, 63) Жоау Канселу Эрнандес (Махрез, 71) Де Брейне (Гюндоган, 57) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Грилиш
Уотфорд
Фостер Нгакия Камара Самир (Каткарт, 68) Кабаселе Луза (Кайембе, 75) Клеверли Сиссоко Кинг Сарр (Жоау Педру, 69) Деннис
Предупреждения
Жоау Канселу 43’  - 
Судьи
Френд (Англия)
Англия. Премьер-лига. 34-й тур
23 апр, 17:00. Carrow Road (Норвич)
Норвич
0:3
Ньюкасл Юнайтед
Голы
Жоэлинтон, 35 (0:1), Жоэлинтон, 41 (0:2), Гимарайнс, 49 (0:3)
Норвич
Крул Бирам Хэнли Циммерманн (Ааронс, 58) Яннулис Дауэлл Норманн (Роу, 58) Ле Мелу Маклин Рашица (Тзолис, 75) Пукки
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Ласкеллес Таргетт Крафт Берн Уиллок Лонгстафф Гимарайнс (Гэйл, 87) Жоэлинтон (Альмирон, 67) Сен-Максимен Мерфи (Ритчи, 74)
Предупреждения
Сен-Максимен 39’, Гимарайнс 52’
Судьи
Кавана (Англия)
Англия. Премьер-лига. 34-й тур
23 апр, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:0
Астон Вилла
Лестер
Шмейхель Джастин Фофана Чаглар Сеюнджю Кастань Тилеманс (Перес, 86) Мэддисон Дьюсбери-Холл Менди Дака (Варди, 71) Лукман (Барнс, 80)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Конса Мингс Янг Дуглас Луис (Ироэгбунам, 75) Макгинн Коутинью (Буэндия, 79) Рэмси (Накамба, 90+4) Уоткинс Бэйли
Предупреждения
Менди 63’, Дьюсбери-Холл 65’, Мэддисон 75’  -  Дуглас Луис 72’, Бэйли 90+5’
Судьи
Мэдли (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 33 9 12 12 38-54 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
15
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 32 5 13 14 28-45 28
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.04 14:30
Арсенал – МЮ
 3 : 1
23.04 17:00
Лестер – Астон Вилла
 0 : 0
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 5 : 1
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 0 : 3
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
24.04 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
24.04 18:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
25.04 22:00
Кр. Пэлас – Лидс
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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