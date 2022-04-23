«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд». Покер на счету Жезуса

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч закончился со счетом 5:1.

Нападающий «горожан» Габриэл Жезус оформил покер. Также у «Сити» отличился Родри. У гостей забил Хассан Камара.

«Манчестер Сити» с 80 очками оторвался в турнирной таблице АПЛ от «Ливерпуля», у которого 76 очков и матч в запасе.

«Ньюкасл» в гостях обыграл «Норвич» со счетом 3:0. Дубль на счет Жоэлитона, еще один гол забил Бруно Гимараэш. «Сороки» поднялись на девятое место в АПЛ с 43 очками после 34 туров. «Норвич» — последний с 21 очком после 33 матчей.

«Лестер» и «Астон Вилла» сыграли вничью — 0:0. «Лисы» опустились на 10-е место, имея 42 очка после 32 матчей. «Астон Вилла» — 15-е с 37 очками.