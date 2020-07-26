«Тоттенхэм» финишировал на шестом месте в АПЛ и сыграет в Лиге Европы

«Манчестер Сити» на своем поле одержал разгромную победу над «Норвичем» (5:0) в матче 38-го тура АПЛ. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

В составе «горожан» отличились Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг, Рияд Махрез и дубль на счету Кевина Де Брейне .

«Ман Сити» с 81 баллом завершил сезон на второй строчке турнирной таблице чемпионата Англии. «Норвич» — 21 очко и 20-я (последняя строчка).

«Манчестер Сити» — «Норвич» — 5:0 (2:0)

Голы: Габриэл Жезус, 11 (1:0). Де Брейне, 45+1 (2:0). Стерлинг, 79 (3:0). Махрез, 83 (4:0). Де Брейне, 90 (5:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Гарсия (Фернандинью, 46), Сильва (Бернарду Силва, 85), Де Брейне, Р.Эрнандес (Гюндоган, 46), Фоуден (Махрез, 46), Стерлинг, Габриэл Жезус.

«Норвич»: Крул, Годфри, Циммерманн, Льюис, Ааронс, Штиперманн (Вранчич, 77), Рупп, Маклин (Фамево, 90+2), Кантуэлл (Томас, 90+2), Пукки (Ида, 77), О.Эрнандес (Мартин, 87).

Предупреждения: Жоау Канселу, 51. Циммерманн, 90+2.

Судья: Поусон.

26 июля. Манчестер. Стадион «Этихад».

В параллельной игре «Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). Матч прошел в Лондоне. За хозяев забил хавбек Джеффри Шлупп. У «шпор» отметился голом Харри Кейн.

«Тоттенхэм» завершил сезон на 6-й строчке и выступит в следующем сезоне в Лиге Европы.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» — 1:1 (0:1)

Голы: Кейн, 13 (0:1). Шлупп, 53 (1:1).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, Уорд, Митчелл, Макартур (Ридевалд, 70), Маккарти, Куяте, Шлупп (Миливоевич, 85), Таунсенд, Айю, Заа.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Сиссоко (Алли, 80), Уинкс, Дайер, Ло Сельсо (Бергвайн, 60), Сон Хын Мин (Скипп, 80), Лукас Моура (Санчес, 90+3), Кейн.

Предупреждения: Маккарти, 17. Митчелл, 49. Алдервейрелд, 61. Куяте, 75. Дайер, 90+1.

Судья: Марринер.

26 июля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

«Арсенал» победил «Уотфорд» со счетом 3:2. За лондонцев дважды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг и Киран Тирни. Таким образом «Уотфорд» занял 19-е место с 34 очками в турнирной таблице АПЛ и покинул чемпионат Англии.

«Арсенал» — «Уотфорд» — 3:2 (3:1)

Голы: Обамеянг, 5 — с пенальти (1:0). Тирни, 24 (2:0). Обамеянг, 33 (3:0). Дини, 43 — с пенальти (3:1). Уэлбек, 66 (3:2).

«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Тирни, Холдинг, Джака, Себальос (Торрейра, 72), Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Колашинац, 57), Ляказетт (Нкетиа, 57), Обамеянг, Пепе (Нелсон, 72).

«Уотфорд»: Фостер, Кико Фемения (Мариаппа, 45+2), Кабаселе, Доусон, Масина, Перейра (Жоау Педру, 88), Дукуре (Клеверли, 81), Хьюз (Чалоба, 81), Уэлбек, Дини, Сарр.

Предупреждения: Перейра, 35. Джака, 45. Хьюз, 45+5. Доусон, 51. Холдинг, 72. Мартинес, 74.

Судья: Дин.

26 июля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Вест Хэм» и «Астон Вилла» (1:1) поделили очки. Клуб из Бирмингема завершил сезон на 17-й строчке и сохранил прописку в АПЛ.

«Вест Хэм» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:0)

Голы: Грилиш, 84 (0:1). Ярмоленко, 85 (1:1).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Диоп, Джонсон, Нобл (Фелипе Андерсон, 87), Пабло Форнальс (Лансини, 67), Соучек, Райс, Антонио (Ярмоленко, 46), Боуэн (Алле, 46).

«Астон Вилла»: Рейна, Таргетт, Гильбер (Хос, 76), Мингс, Конса, Хурихэйн (Накамба, 76), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Эль-Гази, 90), Саматта (Дэвис, 68).

Предупреждения: Антонио, 23. Саматта, 41. Фредерикс, 45.

Судья: Оливер.

26 июля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

«Ньюкасл» дома проиграл «Ливерпулю» (1:3). У команды Юргена Клоппа забили Дивок Ориги, Виргил ван Дейк и Садио Мане. За хозяев отличился Дуайт Гэйл.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» — 1:3 (1:1)

Голы: Гэйл, 1 (1:0). ван Дейк, 38 (1:1). Ориги, 59 (1:2). Мане, 89 (1:3).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Роуз (Уоттс, 74), Манкильо, Ритчи, Шелви, Лазаро, Бенталеб (Лонгстафф, 49), Альмирон (Хэйден, 70), Гэйл (Кэрролл, 70), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 46).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Уильямс (Александр-Арнолд, 85), Милнер, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Роберту Фирмину, 64), Кейта (Джонс, 85), Ориги (Салах, 64), Минамино (Мане, 64).

Предупреждение: Фернандес, 33.

Судья: Тэйлор.

26 июля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

«Борнмут» на выезде обыграл «Эвертон» (3:1), но все равно вылетел из чемпионата Англии.

«Эвертон» — «Борнмут» — 1:3 (1:2)

Голы: Кинг, 13 — с пенальти (0:1). М-з.Кин, 41 (1:1). Соланке, 45+1 (1:2). Станислас, 80 (1:3).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Сидибе, 58), Динь (Бэйнс, 70), М-л.Кин, Брантуэйт, Сигурдссон, Андре Гомеш, Дэйвис (Бернард, 70), Уолкотт (Гордон, 58), М-з.Кин (Калверт-Льюин, 70), Ришарлисон.

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, С.Кук, Рико, Келли, Гослинг, Лерма, Брукс (Биллинг, 64), Кинг (Х.Уилсон, 88), К.Уилсон, Соланке (Станислас, 64).

Предупреждение: М-л.Кин, 79.

Судья: Кавана.

26 июля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Бернли» — «Брайтон & Хоув» — 1:2 (1:1)

Голы: Биссума, 20 (0:1). Вуд, 44 (1:1). Конноли, 50 (1:2).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Лонг, Тарковски, Уэствуд, Браунхил, Родригес (Выдра, 78), Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 75), Макнейл.

«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Берн, Уэбстер, Лемпти, Стивенс, Марч (Бернарду, 74), Биссума (Преппер, 74), Макаллистер (Муй, 74), Мопей (Джаханбахш, 90+3), Конноли (Маррей, 90).

Предупреждения: Браунхил, 5. Бардсли, 85. Питерс, 90+4.

Судья: Мосс.

26 июля. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:1 (0:1)

Голы: Ландстрем, 26 (0:1). Адамс, 50 (1:1). Адамс, 71 (2:1). Ингс, 84 — с пенальти (3:1).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Дж.Стивенс, Уокер-Питерс, Ромеу (Обафеми, 90+1), Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 30), Редмонд, Ингс, Адамс (Лонг, 85).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Норвуд, 80), Э.Стивенс, Робинсон, Иган, Болдок, Флек, Берге, Ландстрем, Шарп (Кларк, 70), Макберни (Живкович, 51).

Предупреждение: Э.Стивенс, 90+3.

Судья: Бэнкес.

26 июля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».