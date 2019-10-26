«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»
«Манчестер Сити» в матче 10-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0. Голы забили Рахим Стерлинг, Кевин де Брейне и Илкай Гюндоган.
«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице. «Астон Вилла» идет 13-й.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 3:0 (0:0)
Голы: Стерлинг, 46 (1:0). Де Брейне, 65 (2:0). Гюндоган, 70 (3:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Фернандинью, Менди (Анхелиньо, 73), Де Брейне (Фоуден, 76), Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг (Агуэро, 76).
«Астон Вилла»: Хитон, Гильбер, Мингс, Энгелс, Таргетт, Трезеге, Накамба, Дуглас Луис, Макгинн, Грилиш (Эль-Гази, 84), Уэсли (Дэвис, 71).
Предупреждения: Грилиш, 36. Фернандинью, 57. Гюндоган, 81.
Удаление: Фернандинью, 87.
Судья: Скотт (Англия).
26 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/