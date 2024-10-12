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«Манчестер Сити» рассматривает Хаби Алонсо и Аморима на замену Гвардиоле

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» определился с потенциальными заменами для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, если он решит покинуть клуб, сообщает City Xtra.

По информации источника, руководство «горожан» включило в шорт-лист главного тренера «Байера» Хаби Алонсо и Рубена Аморима из «Спортинга».

11 октября инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нынешний спортивный директор «Спортинга» Уго Виана летом 2025 года займет аналогичный пост в «Манчестер Сити». Ожидается, что летом должность покинет Чики Бегиристайн, который работает в английском клубе с 2012 года.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Байер
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
Хаби Алонсо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 - : -
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 - : -
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
20.10 16:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
20.10 18:30
Ливерпуль – Челси
 - : -
21.10 22:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 5 1 1
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