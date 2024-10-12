«Манчестер Сити» рассматривает Хаби Алонсо и Аморима на замену Гвардиоле

«Манчестер Сити» определился с потенциальными заменами для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, если он решит покинуть клуб, сообщает City Xtra.

По информации источника, руководство «горожан» включило в шорт-лист главного тренера «Байера» Хаби Алонсо и Рубена Аморима из «Спортинга».

11 октября инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нынешний спортивный директор «Спортинга» Уго Виана летом 2025 года займет аналогичный пост в «Манчестер Сити». Ожидается, что летом должность покинет Чики Бегиристайн, который работает в английском клубе с 2012 года.