«Манчестер Сити»: расписание матчей в феврале

«Манчестер Сити» проведет в феврале 2024 года 7 матчей во всех турнирах. Из них пять в рамках АПЛ, одна — в Кубке Англии и еще одна — в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» имеет в своем активе 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В Лиге чемпионов англичане вышли из группы с первого места и в 1/8 финала сыграют с «Копенгагеном». В рамках 1/8 Кубка Англии соперником горожан станет «Лутон Таун».

«Манчестер Сити» в конце декабря возглавил рейтинг УЕФА, позиции в котором основаны на результатах клубов в пяти предыдущих сезонах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Рейтинг определяет «посев» каждого клуба в соответствующем еврокубковом турнире.

Расписание матчей «Манчестер Сити» в феврале

5 февраля. Премьер-лига. «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Время начала — 23:00

10 февраля. Премьер-лига. «Манчестер Сити» — «Эвертон». Время начала — 15:30

13 февраля. Лига чемпионов. «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Время начала — 23:00

17 февраля. Премьер-лига. «Манчестер Сити» — «Челси». Время начала — 20:30

20 февраля. Премьер-лига. «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Время начала — 22:30

24 февраля. Премьер-лига. «Борнмут» — «Манчестер Сити». Время начала — 20:30

28 февраля. Кубок Англии, 1/8 финала. «Лутон Таун» — «Манчестер Сити». Время начала — 22:45

Время начала матчей — московское.

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