«Манчестер Сити» провел переговоры со Стерлингом о новом контракте

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг провел первый этап переговоров о продлении контракта с клубом. Встреча между 25-летним англичанином и владельцами клуба длилась всего час, однако стороны сошлись на зарплате вингеру в размере 350 тысяч фунтов в неделю, утверждает The Telegraph.

«Манчестер Сити» намерен сохранить в своих рядах Стерлинга и переподписать с ним контракт на улучшенных условиях, чтобы исключить возможность перехода игрока в другой клуб.

Действующий контракт Стерлинга с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету англичанина 11 голов и 2 результативные передачи в 24 матчах АПЛ.