«Манчестер Сити» проиграл «Саутгемптону»
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Саутгемптона». «Святые» одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Единственный мяч на 16-й минуте забил Чи Адамс.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
33-й тур
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 1:0 (1:0)
Гол: Адамс, 16.
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 90+7), Редмонд, Ингс, Адамс (Лонг, 70).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Жоау Канселу, Зинченко, Гарсия, Сильва, Фернандинью, Стерлинг (Де Брейне, 59), Махрез (Фоуден, 59), Бернарду Силва, Габриэл Жезус.
Предупреждения: Ромеу, 45. Фернандинью, 57. Габриэл Жезус, 85.
Судья: Марринер (Англия).
5 июля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/