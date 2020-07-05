«Манчестер Сити» проиграл «Саутгемптону»

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Саутгемптона». «Святые» одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Единственный мяч на 16-й минуте забил Чи Адамс.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 1:0 (1:0)

Гол: Адамс, 16.

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 90+7), Редмонд, Ингс, Адамс (Лонг, 70).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Жоау Канселу, Зинченко, Гарсия, Сильва, Фернандинью, Стерлинг (Де Брейне, 59), Махрез (Фоуден, 59), Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Ромеу, 45. Фернандинью, 57. Габриэл Жезус, 85.

Судья: Марринер (Англия).

5 июля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».