"Манчестер Сити" продлил контракт с Зинченко на 5 лет

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба клуба. Футболист перешел в "Ман Сити" из "Уфы" в 2016 году и сразу отправился в аренду в ПСВ. После сезона в Голландии он вернулся в "Ман Сити" и стал в его составе двукратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка лиги и обладателем Кубка страны.

В минувшем сезоне Зинченко провел во всех турнирах 29 матчей и забил 1 гол.