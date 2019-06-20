"Манчестер Сити" продлил контракт с Зинченко на 5 лет

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба клуба. Футболист перешел в "Ман Сити" из "Уфы" в 2016 году и сразу отправился в аренду в ПСВ. После сезона в Голландии он вернулся в "Ман Сити" и стал в его составе двукратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка лиги и обладателем Кубка страны.
В минувшем сезоне Зинченко провел во всех турнирах 29 матчей и забил 1 гол.
YESSSSSSSSSSS! 🙌— Manchester City (@ManCity) 20 июня 2019 г.
5️⃣ more years of @Azinchenko17 💙
🔵 #mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B
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