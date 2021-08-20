«Манчестер Сити» продлил контракт с сыном Рори Делапа

«Манчестер Сити» подписал новый контракт с нападающим Лиамом Делапом. Соглашение рассчитано до 2026 года.

Liam Delap has signed a three-year contract extension, which keeps him at the Club until the summer of 2026! ?



? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) August 20, 2021

18-летний англичанин в прошлом сезоне провел 3 матча за первую команду «Сити». В его активе 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

Лиам — сын бывшего футболиста «Стоук Сити» Рори Делапа. Делап-старший получил широкую известность благодаря своеобразной манере ввода мяча из аута: он отправлял его из-за боковой на 30-40 м со скоростью около 60 км/ч.