«Манчестер Сити» продлил контракт с сыном Рори Делапа
17:19
«Манчестер Сити» подписал новый контракт с нападающим Лиамом Делапом. Соглашение рассчитано до 2026 года.
Liam Delap has signed a three-year contract extension, which keeps him at the Club until the summer of 2026! ?— Manchester City (@ManCity) August 20, 2021
? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re
18-летний англичанин в прошлом сезоне провел 3 матча за первую команду «Сити». В его активе 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.
Лиам — сын бывшего футболиста «Стоук Сити» Рори Делапа. Делап-старший получил широкую известность благодаря своеобразной манере ввода мяча из аута: он отправлял его из-за боковой на 30-40 м со скоростью около 60 км/ч.
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