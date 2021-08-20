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«Манчестер Сити» продлил контракт с сыном Рори Делапа

17:19
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«Манчестер Сити» подписал новый контракт с нападающим Лиамом Делапом. Соглашение рассчитано до 2026 года.

18-летний англичанин в прошлом сезоне провел 3 матча за первую команду «Сити». В его активе 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

Лиам — сын бывшего футболиста «Стоук Сити» Рори Делапа. Делап-старший получил широкую известность благодаря своеобразной манере ввода мяча из аута: он отправлял его из-за боковой на 30-40 м со скоростью около 60 км/ч.

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Евгений Петров все материалы автора

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