«Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Фоденом

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Филом Фоденом.

Новое соглашение 22-летнего англичанина с клубом рассчитано до 2027 года.

Фоден — воспитанник манчестерского клуба. Он дебютировал за основную команду «Сити» в ноябре 2017 года, с тех пор забив 52 гола и отдав 36 результативных передач в 182 матчах за родной клуб.

«Манчестер Сити» набрал 23 очка и занимает второе место в английской премьер-лиге (АПЛ).