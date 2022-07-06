«Манчестер Сити» продаст полузащитника Лавию в «Саутгемптон» с обратным правом выкупа

«Манчестер Сити» продаст полузащитника Ромео Лавию в «Саутгемптон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» получат 12 миллионов фунтов за 18-летнего бельгийца, при этом в сделке прописана опция обратного выкупа футболиста за 40 миллионов фунтов.

Лавия перешел в академию «Манчестер Сити» в июле 2020 года. На его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 38 матчах за молодежную команду «горожан».