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Сегодня, 13:33

«Манчестер Сити» продаст полузащитника Лавию в «Саутгемптон» с обратным правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Манчестер Сити» продаст полузащитника Ромео Лавию в «Саутгемптон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» получат 12 миллионов фунтов за 18-летнего бельгийца, при этом в сделке прописана опция обратного выкупа футболиста за 40 миллионов фунтов.

Лавия перешел в академию «Манчестер Сити» в июле 2020 года. На его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 38 матчах за молодежную команду «горожан».

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1544618458410848257
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
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