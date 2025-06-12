«Манчестер Сити» приобретет 18-летнего норвежского футболиста

«Манчестер Сити» договорился с «Русенборгом» о трансфере 18-летнего полузащитника Сверре Нюпана, сообщает The Athletic.

По данным источника, «горожане» заплатят за норвежского футболиста 14,6 миллиона евро. Вероятно, контракт с Нюпаном будет действовать до 2030 года. После завершения сделки хавбек, скорее всего, отправится в аренду на сезон, чтобы продолжить прогрессировать.

В прошлом сезоне Нюпан сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его текущий контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.