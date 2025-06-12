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«Манчестер Сити» приобретет 18-летнего норвежского футболиста

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Манчестер Сити» договорился с «Русенборгом» о трансфере 18-летнего полузащитника Сверре Нюпана, сообщает The Athletic.

По данным источника, «горожане» заплатят за норвежского футболиста 14,6 миллиона евро. Вероятно, контракт с Нюпаном будет действовать до 2030 года. После завершения сделки хавбек, скорее всего, отправится в аренду на сезон, чтобы продолжить прогрессировать.

В прошлом сезоне Нюпан сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его текущий контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-5 18
2
 Арсенал 6 5 0 1 10-5 15
3
 Брайтон 6 4 1 1 18-5 13
4
 Брентфорд 6 2 4 0 12-6 10
5
 Эвертон 6 2 4 0 8-5 10
6
 Челси 6 3 1 2 15-13 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 7-7 9
8
 Халл Сити 6 2 3 1 8-6 9
9
 Лидс 6 2 3 1 8-5 9
10
 Ипсвич 6 3 0 3 9-12 9
11
 Ньюкасл 6 2 2 2 10-13 8
12
 Кристал Пэлас 6 2 1 3 9-12 7
13
 Ковентри 6 2 0 4 5-11 6
14
 МЮ 6 1 3 2 9-9 6
15
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-8 5
16
 Астон Вилла 6 1 2 3 6-11 5
17
 Сандерленд 6 1 1 4 6-12 4
18
 Борнмут 6 0 3 3 7-13 3
19
 Тоттенхэм 6 0 3 3 3-9 3
20
 Фулхэм 6 0 2 4 6-10 2
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
17.10 14:30 Эвертон – Челси - : -
17.10 17:00 Брентфорд – Ливерпуль - : -
17.10 17:00 Фулхэм – Халл Сити - : -
17.10 17:00 Ман. Сити – Ипсвич - : -
17.10 19:30 Ньюкасл – Астон Вилла - : -
18.10 16:00 Борнмут – Сандерленд - : -
18.10 16:00 Брайтон – Кристал Пэлас - : -
18.10 16:00 Лидс – МЮ - : -
18.10 18:30 Нот. Форест – Арсенал - : -
19.10 22:00 Тоттенхэм – Ковентри - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
П
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 3 1 1
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
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