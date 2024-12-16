«Манчестер Сити» принес соболезнования семье скончавшегося во время матча с «МЮ» фаната

«Манчестер Сити» принес соболезнования семье болельщика, который скончался во время матча с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре АПЛ.

«Мысли всех членов клуба сейчас с семьями и друзьями погибшего в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении «горожан».

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.