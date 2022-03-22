«Манчестер Сити» претендует на полузащитника лиссабонского «Спортинга» Нунеса

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Матеусом Нунесом, сообщает A Bola.

По информации источника, английский клуб оценивает возможность покупки 23-летнего португальца в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Нунес забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 43 матчах за «Спортинг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.