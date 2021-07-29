«Манчестер Сити» представил гостевую форму на сезон-2021/22

«Манчестер Сити» представил новую гостевую форму на сезон-2021/22.

Футболка выполнена в белом цвете. Дизайн эмблемы клуба и названия спонсоров были сделаны с использованием градиента от розового к голубому цвету.

Пресс-служба отмечает, что гостевая форма посвящена благотворительной инициативе клуба, которая через футбол способствует осведомленности людей о проблемах, связанных с доступом к воде.

В 1-м матче чемпионата Англии сезона-2021/22 «Ман Сити» сыграет против «Тоттенхэма». Встреча состоится 15 августа. Начало — в 18.30 (мск).