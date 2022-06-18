«Манчестер Сити» предложит новый контракт полузащитнику Родри

«Манчестер Сити» предложит новый контракт полузащитнику Родри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» намерены уладить с игроком все детали по новому соглашению до конца года. При этом «Манчестер Сити» хочет подписать еще одного полузащитника в межсезонье.

Действующий контракт 25-летнего испанца с «Ман Сити» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне он провел за «Сити» 46 матчей во всех турнирах. На его счету 7 голов и 2 результативные передачи.