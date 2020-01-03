«Манчестер Сити» предложит Фернандиньо однолетний контракт

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Фернандинью, сообщает The Sun. Речь идет об однолетней сделке. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета текущего года.

Ранее сообщалось, что бразилец может покинуть команду, но Хосеп Гвардьола хочет сохранить универсального игрока. В текущем сезоне на счету Фернадиньо 22 матча. Tfansfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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