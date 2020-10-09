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«Манчестер Сити» предложит Де Брейне 5-летний контракт

09:47
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«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Кевином Де Брейне, сообщает The Times.

По информации источника, «горожане» предложат 29-летнему бельгийцу новое соглашение сроком на 5 лет. Сообщается, что футболист счастлив в клубе и с большой долей вероятности подпишет контракт.

В сезоне-2020/21 Де Брейне провел за «Манчестер Сити» 5 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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