«Манчестер Сити» предложит Де Брейне 5-летний контракт

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Кевином Де Брейне, сообщает The Times.

По информации источника, «горожане» предложат 29-летнему бельгийцу новое соглашение сроком на 5 лет. Сообщается, что футболист счастлив в клубе и с большой долей вероятности подпишет контракт.

В сезоне-2020/21 Де Брейне провел за «Манчестер Сити» 5 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.