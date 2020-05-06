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«Манчестер Сити» предложит 32 миллиона евро за 20-летнего защитника «Марселя»

13:56

«Манчестер Сити» готовит предложение по защитнику «Марселя» Бубакару Камара, сообщает Goal.com.

По информации источника, английский клуб предложит за 20-летнего француза 32 миллиона евро. Сообщается, что к Камара также проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Камара провел за «Марсель» 28 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 27 миллионов евро.

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