«Манчестер Сити» предложил 57 миллионов фунтов за Кулибали

«Манчестер Сити» сделал предложение по защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает The Sun.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 29-летнего сенегальца 57 миллионов фунтов. Сообщается, что «Манчестер Сити» согласен включить в сделку дополнительные бонусные выплаты, однако неаполитанцы требуют за футболиста 63 миллиона фунтов.

В сезоне-2019/20 Кулибали провел за «Наполи» 34 матча и не отличился результативными действиями, заработав 9 желтых карточек и 1 красную. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 50,4 миллиона фунтов.