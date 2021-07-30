«Манчестер Сити» предложил 100 миллионов фунтов «Астон Вилле» за Грилиша

«Манчестер Сити» сделал предложение на сумму 100 миллионов фунтов (117 миллионов евро) по полузащитнику «Астон Виллы» и сборной Англии Джеку Грилишу, информирует The Telegraph.

Ранее сообщалось о сумме в 75 миллионов фунтов (88 млн евро). Однако бирмингемский клуб требовал поднять это цифру до 100 миллионов.

Пока неизвестно, отдаст ли «Астон Вилла» своего воспитанника, который защищает цвета клуба с 2012 года. На данный момент стороны ведут переговоры, а предложение в сто миллионов сделано официально. Если трансфер произойдет, то он станет рекордным для английской премьер-лиги за всю историю.

В прошлом сезоне 25-летний хавбек провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 58,5 миллиона фунтов.