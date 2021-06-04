«Манчестер Сити» пожизненно забанил болельщика за расизм в адрес игрока «МЮ»

Руководство «Манчестер Сити» приняло решение наказать болельщика команды за поведение в матче с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport.

По данным источника, в декабре 2019 года 42-летний мужчина оскорбил игроков «МЮ» на почве расизма. Он показывал оскорбительные жесты.

По решению суда болельщику запретили посещать любые игры в Великобритании, подходить к стадионам, где будут играть «горожане» и посещать города, где будет выступать сборная Англии, в течение 8 часов до и после начала матча.

Кроме того, мужчина оштрафован на 850 фунтов. «Манчестер Сити» после решения суда объявил, что забанил фаната пожизненно.