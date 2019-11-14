«Манчестер Сити» пожаловался на судейство в матче против «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» отправил официальную жалобу на работу арбитров на матче 12-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3), сообщает Daily Mail.

«Горожане» акцентировали внимание на том, что первому в матче голу в исполнении Фабинью предшествовала игра рукой Трента Александра-Арнолда в своей штрафной. Есть и другие решения главного арбитра встречи Майкла Оливера, которые оставили вопросы у «Ман Сити».

Напомним, после финального свистка главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола подошел к судейской бригаде, пожал каждому арбитру руку и саркастически поблагодарил за работу в матче.

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