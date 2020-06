«Манчестер Сити» в Twitter поздравила «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии. «Горожане» проиграли «Челси» (1:2) и теперь не смогут догнать «красных».

«Поздравляем «Ливерпуль» с победой в премьер-лиге», — говорится в сообщении.

Congratulations to @LFC on winning the Premier League.