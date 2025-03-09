«Манчестер Сити» повторил антирекорд эпохи Гвардиолы в АПЛ

Поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в 28-м туре АПЛ стало для «горожан» девятым в текущем сезоне. Этот показатель совпал с худшим результатом команды под руководством Хосепа Гвардиолы, зафиксированным в сезоне-2019/20.

После 27 сыгранных туров «Сити» с 47 очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице, уступая третьему месту 4 очка.

В следующем матче команда встретится с «Брайтоном» 15 марта. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.