Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:05

«Манчестер Сити» потратит 300 миллионов фунтов на реконструкцию арены

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Манчестер Сити» потратит 300 миллионов фунтов стерлингов (342 миллиона евро) на реконструкцию стадиона «Этихад», сообщает Daily Mail.

По данным источника, реконструкция арены коснется северной трибуны, которую планируют увеличить на 7,7 тысяч мест. Общая вместимость стадиона вырастет до 61 тысяч зрителей.

Кроме того, на прилегающей к арене территории «Манчестер Сити» собирается построить новый отель, общественное пространство для болельщиков, клубный магазин, а также музей. Общая сумма инвестиций может достигнуть 1 миллиард фунтов.

В данный момент руководство «Манчестер Сити» ведет переговоры с руководством города, чтобы получить разрешение на строительство. В случае одобрения со стороны властей строительные работы могут начаться в ноябре, реконструкцию трибуны планируют завершить к началу сезона-2025/26, а прочие работы через год.

Стадион «Этихад» был открыт в 2002 году. Арена вмещает 53,4 тыс зрителей. Это етвертый по вместимости стадион в АПЛ и восьмой в Великобритании.

Источник: Daily Mail
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонка выступила на чемпионате мира спустя полгода после комы
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Двое детей утонули во время прогулки в Санкт-Петербурге
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Кристенсена
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 - : -
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 - : -
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 26 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости