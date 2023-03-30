«Манчестер Сити» потратит 300 миллионов фунтов на реконструкцию арены

«Манчестер Сити» потратит 300 миллионов фунтов стерлингов (342 миллиона евро) на реконструкцию стадиона «Этихад», сообщает Daily Mail.

По данным источника, реконструкция арены коснется северной трибуны, которую планируют увеличить на 7,7 тысяч мест. Общая вместимость стадиона вырастет до 61 тысяч зрителей.

Кроме того, на прилегающей к арене территории «Манчестер Сити» собирается построить новый отель, общественное пространство для болельщиков, клубный магазин, а также музей. Общая сумма инвестиций может достигнуть 1 миллиард фунтов.

В данный момент руководство «Манчестер Сити» ведет переговоры с руководством города, чтобы получить разрешение на строительство. В случае одобрения со стороны властей строительные работы могут начаться в ноябре, реконструкцию трибуны планируют завершить к началу сезона-2025/26, а прочие работы через год.

Стадион «Этихад» был открыт в 2002 году. Арена вмещает 53,4 тыс зрителей. Это етвертый по вместимости стадион в АПЛ и восьмой в Великобритании.