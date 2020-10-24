Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Вест Хэмом»

16:35

«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в игре 6-го тура чемпионата Англии. Счет открыл хавбек лондонцев Микаил Антонио, ответный мяч провел Фил Фоуден.

После шести туров клубы имеют в активе по 8 очков и занимают место в середине таблицы — при этом «Ман Сити» провел на игру меньше.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

6-й тур

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1:1 (1:0)

Голы: Антонио, 18 (1:0). Фоуден, 51 (1:1).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Масуаку, Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Ярмоленко, 52), Боуэн (Алле, 69).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 78), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гарсия, Гюндоган, Эрнандес, Агуэро (Фоуден, 46), Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва (Де Брейне, 68).

Предупреждения: Цоуфал, 51. Бальбуэна, 90+2.

Судья: Тэйлор.

24 октября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир