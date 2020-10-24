«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Вест Хэмом»
«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в игре 6-го тура чемпионата Англии. Счет открыл хавбек лондонцев Микаил Антонио, ответный мяч провел Фил Фоуден.
После шести туров клубы имеют в активе по 8 очков и занимают место в середине таблицы — при этом «Ман Сити» провел на игру меньше.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
6-й тур
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1:1 (1:0)
Голы: Антонио, 18 (1:0). Фоуден, 51 (1:1).
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Масуаку, Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Ярмоленко, 52), Боуэн (Алле, 69).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 78), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гарсия, Гюндоган, Эрнандес, Агуэро (Фоуден, 46), Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва (Де Брейне, 68).
Предупреждения: Цоуфал, 51. Бальбуэна, 90+2.
Судья: Тэйлор.
24 октября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
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