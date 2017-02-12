"Манчестер Сити" поспорит с "Реалом" за Дибалу

"Манчестер Сити" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает Daily Mirror. Также в услугах 23-летнего аргентинца заинтересован "Реал". В ближайшее время стороны начнут переговоры. Переход может состояться в летнее трансферное окно. В этом сезоне Дибала провел в составе туринского клуба 23 матча, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.