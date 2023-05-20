«Манчестер Сити» получит трофей АПЛ после воскресного матча с «Челси»

«Манчестер Сити» получит трофей АПЛ после заключительного домашнего матча сезона против «Челси».

Игра 27-го тура АПЛ состоится в воскресенье, 21 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.

20 мая после поражения «Арсенала» от «Ноттингема» (0:1) «Сити» обеспечил себе титул АПЛ сезона-2022/23. У «оружейников» 81 очко и 1 матч, у «горожан» 85 очков и 3 игры.

«Манчестер Сити» третий год подряд выиграл АПЛ.