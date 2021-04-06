«Манчестер Сити» получил годовой убыток в 126 миллионов фунтов
19:06
Чистый убыток «Манчестер Сити» по итогам сезона-2019/20 составил 126 миллионов фунтов, информирует официальный сайт английского клуба.
В 2019 году «Сити» зафиксировал чистую прибыль в размере 10,1 миллиона фунтов.
Доходы лидера АПЛ сократились на 11 процентов — до 478,4 миллионов фунтов. Денежные потери были объяснены клубом пандемией коронавируса, задержкой получения доходов от матчей чемпионата Англии, Лиги чемпионов и Кубка Англии, а также задержкой выплат от трансфера нападающего Лероя Сане в мюнхенскую «Баварию».
Дополнительная информация:
https://www.mancity.com/news/club/annual-report-2021-63753311
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