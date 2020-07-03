«Манчестер Сити» показал голы в матче с «Ливерпулем». Видео

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала в Twitter опасные моменты матча 32-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (4:0). Голами отметились Кевин де Брейне, Рахим Стерлинг и Фил Фоуден. Четвертый мяч залетел в сетку ворот от полузащитника «красных» Алекса Окслейда-Чемберлена.

Также в самой концовке встречи пятый мяч забил Рияд Махрез, но гол был отменен после просмотра видеоповтора из-за игры рукой.