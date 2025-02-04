«Манчестер Сити» подписал Нико Гонсалеса из «Порту»

Полузащитник «Порту» Нико Гонсалес подписал контракт с «Манчестер Сити», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним испанцем рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Гонсалес провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.